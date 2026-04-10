Il futuro di un dirigente al Milan è incerto, anche se il contratto che lo lega al club scade tra due anni. La sua permanenza non è garantita e, al momento, non c’è accordo tra le diverse parti della società. La situazione riflette tensioni interne e una mancanza di chiarezza sui prossimi passi da intraprendere. La posizione del dirigente rimane quindi in bilico, mentre si attendono sviluppi ufficiali.

La sua permanenza al Milan è molto incerta nonostante altri due anni di contratto. In società non c’è (ancora) unione d’intenti. Occhio ad Allegri Spieghiamo subito la prima parte del titolo onde evitare stupidi fraintendimenti. Per Ds limitato, nel caso di Tare, intendiamo dire che il suo raggio d’azione al Milan è delimitato, fin troppo delimitato da diversi fattori. In primis da Giorgio Furlani, il quale lo ha scelto anzittutto perché costretto a farlo. (AnsaFotoCm.it) – Calciomercato.it Andava ingaggiato per forza un Direttore sportivo come risposta, seppur parziale, al disastro della scorsa stagione, e la scelta è ricaduta su un nome gradito alla piazza. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Tare limitato e anche a rischio: Furlani ha il suo ‘Ds’ di fiducia

Milan, patto Allegri-Modric: il piano di Furlani e Tare per lo ScudettoIl Milan rompe gli indugi e traccia la rotta per la stagione 2026/27: la parola d’ordine è “vincere subito”.

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