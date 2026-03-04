Il Milan si trova di fronte a due visioni diverse per il mercato, con Furlani e Tare che rappresentano le due strategie principali. La squadra ha bisogno di una direzione chiara per affrontare le prossime mosse di mercato e definire il proprio percorso. La scelta tra le diverse opzioni sarà determinante per il futuro del club, che cerca un’unica guida per procedere.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad AC Milan. I marchi Ac Milan sono di esclusiva proprietà di AC Milan. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 Due visioni, un solo obiettivo: dare ad Allegri una direzione chiara per riportare il Milan stabilmente ai vertici. Quale strategia bisogna scegliere per il mercato? O meglio, quale direzione deve prendere il Milan? Il club necessita di trovare un’unica guida. Ma questo non significa seguire una sola persona, bensì un’idea condivisa e portata avanti dall’intero gruppo dirigenziale. Il prossimo mercato estivo richiede un percorso studiato e ben preparato per ambire a traguardi più grandi. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, due visioni e un solo obiettivo: il mercato passa da Furlani e Tare

Leggi anche: Milan, ci risiamo: ancora due anime! Furlani e Tare, scontro sul mercato da Mateta ad André

Pellegatti: “Milan, Furlani chiaro con Tare e Allegri sul mercato: non ci sono soldi”Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e tifoso del Milan, ha parlato delle prospettive del club rossonero per l'imminente sessione invernale di...

Altri aggiornamenti su Milan due visioni e un solo obiettivo....

Temi più discussi: Haier Europe vince due iF Design Award 2026; Milan Loves Seoul 2026: moda, K-culture e innovazione coreana nel cuore della Milano Fashion Week; Perché Allegri può lasciare il Milan a fine stagione, i dubbi e i rapporti con la società: cosa può accadere; Milan Loves Seoul 2026: rassegna di incontri ed eventi sulla moda coreana.

Milan, l’obiettivo André riapre la guerra intestina: ancora una volta Furlani contro Tare e AllegriLa trattativa per il brasiliano col Corinthians sarebbe stata avviata dall’a.d. e da Moncada senza consultare il d.s. e l’allenatore che preferirebbero puntare su profili più esperti ... sport.virgilio.it

Il Milan deve risolvere il dualismo tra Furlani e Tare per il mercato estivoLa gestione delle strategie di mercato del Milan richiede un allineamento tra le diverse anime dirigenziali per garantire una squadra competitiva. Il mese di marzo è un periodo cruciale per il Milan, ... notiziemilan.it

#Inter, #Bonny verso il recupero: #Chivu ha un solo dubbio per il derby col Milan, scelte le due punte x.com

Massimiliano #Allegri ha vinto 4 #derby di Milano su 9 disputati. Quale vi ha emozionato di più facebook