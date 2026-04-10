Durante l’inaugurazione di un nuovo spazio pubblico, si sono susseguiti momenti di festa e emozione tra i presenti. Sono stati tagliati i nastri ufficiali, mentre alcuni partecipanti hanno condiviso le proprie impressioni. La cerimonia si è svolta sotto gli sguardi di chi si dedica ad attività quotidiane come jogging o meditazione, creando un quadro variegato di persone coinvolte in questa occasione.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli ? FONTE comunicato stampa Fabrizio Trippi AVS-Arezzo 2020 C’è chi fa jogging, chi medita, chi colleziona francobolli. E poi c’è chi inaugura. Un nastro al giorno, possibilmente sotto elezioni, per mantenere attiva la circolazione del consenso e allenare le forbici. Pare che in municipio abbiano abolito il calendario gregoriano: si vive ormai secondo il calendario “inaugurativo”, diviso in prima, durante e soprattutto vigilia del voto. Una volta si inauguravano opere finite. Era un’usanza folkloristica della cosiddetta “vecchia politica”: ponti che collegavano, strade che portavano da qualche parte, edifici con dentro qualcosa. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Taglio del nastro, nodo alla gola: cronache di un’inaugurazione seriale

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