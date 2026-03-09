L' azienda replica alle critiche | Anche per noi salute pubblica e la tutela dell' acqua non sono negoziabili

L’azienda coinvolta nel progetto di sviluppo di uno stabilimento a Montecchio Precalcino ha risposto alle recenti critiche sollevate sul tema della tutela ambientale. La società, parte del gruppo Ecoeridania specializzato nella gestione dei rifiuti e nell’economia circolare, ha affermato che la salute pubblica e la protezione delle risorse idriche sono priorità irrinunciabili. La replica si concentra sulla posizione ufficiale rispetto alle preoccupazioni espresse.

La società risponde con una nota ufficiale l'azienda dopo che in queste ultime ore si è riacceso il dibattito. La vertenza riguarda l'ampliamento dello stabilimento di Montecchio Precalcino «In relazione al dibattito pubblico emerso in queste ore sul progetto di sviluppo dello stabilimento Silva di Montecchio Precalcino, l'azienda del gruppo Ecoeridania - leader europeo nella gestione dei rifiuti e nell'economia circolare - ribadisce che la tutela dell'acqua, dell'ambiente e della salute dei cittadini rappresenta un principio non negoziabile e costituisce uno dei pilastri progettuali dell'intervento industriale», risponde con una nota ufficiale l'azienda dopo che in queste ultime ore si è riacceso il dibattito.

