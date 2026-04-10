Le pratiche di bellezza hanno radici che affondano in una lunga storia e sono state influenzate da vari aspetti culturali e sociali nel corso del tempo. I canoni estetici cambiano nel tempo e si adattano alle mode e alle credenze di diverse epoche e civiltà. Attraverso i secoli, le definizioni di bellezza si sono evolute, rispecchiando i valori e le caratteristiche di ogni società.

Life&People.it Il concetto e la visione di bellezza, come li conosciamo ed intendiamo noi oggi, derivano da una lunga storia e da una complessa elaborazione culturale. Ogni epoca passata ha costruito i propri modelli estetici attribuendo al corpo significati che vanno ben oltre l’apparenza. Oggi come un tempo, i canoni e le pratiche di bellezza, oltre a definire ciò che è ritenuto gradevole all’occhio umano, riflettono gerarchie sociali e visioni del mondo. Le origini: il corpo come funzione e sopravvivenza. Nelle società più antiche, dai periodi preistorici alle prime civiltà, il concetto di bellezza era strettamente legato alla sopravvivenza e alle funzioni biologiche del corpo.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Storia ed evoluzione delle pratiche di bellezza: come i canoni estetici riflettono la società e la cultura dei popoli?

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