Stop all’acqua nel Teramano | 3 notti di disagi in 5 comuni

Tra la sera dell’10 aprile e la mattina del 12 aprile, cinque comuni del Teramano non avranno acqua potabile a causa di un’interruzione temporanea del servizio. La sospensione, comunicata dalle autorità locali, durerà tre notti e coinvolge le utenze di diverse zone della regione. La misura è stata adottata per motivi legati alla gestione delle risorse idriche e si prevede che il servizio venga ripristinato al termine del periodo indicato.

La gestione delle risorse idriche nel territorio del teramano subirà una temporanea ma necessaria alterazione operativa tra la serata di oggi, 10 aprile 2026, e il mattino del 12 aprile. La Ruzzo Reti ha infatti programmato una serie di interventi tecnici che comporteranno la sospensione dell’erogazione nei comuni di Nereto, Controguerra, Isola del Gran Sasso, Colledara e Tossicia, con l’obiettivo strategico di stabilizzare la distribuzione del servizio durante le ore di massima attività diurna. Le manovre prevedono la chiusura dei serbatoi durante le ore notturne, precisamente dalle 21:30 alle 06:30 del giorno successivo. Il piano operativo si articolerà per tre notti consecutive, partendo dal 10 aprile fino al 12 aprile inclusi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stop all’acqua nel Teramano: 3 notti di disagi in 5 comuni Teramano, stop all’acqua per 14 comuni: ecco i giorni e le zoneLa Ruzzo Reti sospenderà l’erogazione dell’acqua tra le 21:30 e le 6:30 del mattino seguente nei giorni 7, 8, 9 e 10 aprile 2026. Rottura della condotta a Farindola: senz’acqua l’ospedale di Penne e diversi comuni, disagi anche a Pescara ColliUn smottamento la causa, spiega l'Aca che sta già operando per risolvere il problema. Temi più discussi: Stop all’acqua per 24 ore a Chieti: lavori sulla rete, scuole verso la chiusura; Manutenzione della rete idrica: possibile stop all’acqua; Manduria, lavori AQP: stop all’acqua per otto ore nella notte del 13 aprile; Niente uso dell'acqua durante i lavori Aca del 13 e del 14 aprile: tutte le misure e le zone della città che rimarranno a secco. Sanremo, intervento urgente sulla rete idrica in via Padre Semeria: stop all’acqua fino alle 18Intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica nel comune di Sanremo. Nel pomeriggio di oggi è prevista la sospensione temporanea della fornitura d’acqua in via Padre Semeria, a causa di ... rivieratime.news Morìa nel Lamone, stop all’acqua a Punte AlbereteIl Comune di Ravenna e il Parco del Delta del Po hanno sospeso l’approvvigionamento idrico a Punte Alberete e ai chiari della Pialassa della Baiona: la decisione è arrivata dopo la notizia – data dal ... ilrestodelcarlino.it Brutta notizia per l' #Inter: altro stop per #LautaroMartinez, salterà il match di #Como. Il comunicato del club x.com Sudano punta alla svolta: stop alle “frammentazioni” e una visione unitaria per il MArRC. Obiettivi, alleanze e progetti che ridisegnano il futuro del Museo - facebook.com facebook