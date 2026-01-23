Fiducia su inflazione giù potere d’acquisto in rialzo pil in ripresa Ecco il 2026 per Confcommercio

Il 2026 si presenta con segnali incoraggianti: fiducia in aumento, inflazione in diminuzione, potere d’acquisto in crescita e il PIL in ripresa. Per comprendere davvero l’andamento dell’economia italiana, è importante analizzare i dati con equilibrio, evitando interpretazioni troppo pessimistici o ottimistiche. Solo così si può avere un quadro realistico della situazione e delle prospettive future, senza lasciarsi condizionare da narrative sensazionalistiche.

Bisogna guardare i dati, senza negare le difficoltà, ma senza nemmeno ingigantirle. I problemi restano, le riforme servono, ma i numeri raccontano che l'economia italiana non è ferma né condannata. E che il catastrofismo, ancora una volta, spiega meno della realtà I veri contratti pirata che fanno male all'Italia. I dati di Confcommercio C'è un modo semplice per verificare se il racconto catastrofista sull'economia italiana corrisponde alla realtà: guardare i dati, con calma, senza negare le difficoltà ma senza nemmeno ingigantirle. L'ultima congiuntura di Confcommercio offre proprio questo esercizio di realtà. L'Istat certifica: pressione fiscale giù, aumentano reddito e il potere di acquisto delle famiglieSecondo i dati Istat, il 2026 si apre con segnali positivi per le famiglie italiane, grazie a una diminuzione della pressione fiscale e all'aumento di reddito e potere di acquisto.

