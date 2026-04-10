Durante la trasmissione televisiva di ieri sera, si sono verificati momenti di tensione tra il generale e una giornalista presente in studio. In particolare, il generale ha rivolto parole dure alla giornalista, invitandola a tacere e definendola incompetente. L'episodio ha attirato l'attenzione dei telespettatori e dei presenti in studio, creando un clima di disagio durante la trasmissione.

La puntata di Ore 14 Sera andata in onda ieri ha visto un nuovo momento di nervosismo del generale Luciano Garofano, ex comandante dei Ris di Parma, che durante una discussione relativa al caso Garlasco si è scontrato con la giornalista Rita Cavallaro e con l’avvocato Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi, unico condannato per l’omicidio di Chiara Poggi. Secondo il generale “sarà dimostrato mai” che Stasi è innocente, nonostante la procura di Pavia stia lavorando da oltre un anno al caso e abbia indagato un altro oggetto, Andrea Sempio, per il quale si andrà probabilmente al rinvio a giudizio una volta chiuse le indagini. È una posizione granitica quella di Garofalo, che difende l’operato dei “suoi” carabinieri all’epoca, quindi le indagini condotte nel 2007, ma anche Andrea Sempio, per il quale è stato a lungo consulente di parte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Stia zitta, incompetente": Garofano perde le staffe in diretta tv e attacca la giornalista Cavallaro

“Stia zitta”: duro scontro in tv sul caso Garlasco. Tensione tra Garofano e la legale di StasiMomenti di forte tensione durante la trasmissione Lo Stato delle cose condotta da Massimo Giletti, andata in onda lunedì 30 marzo su Rai 3.

“Stia zitta”: duro scontro in tv sul caso Garlasco. Tensione tra Garofano e i legali di StasiMomenti di forte tensione durante la trasmissione Lo Stato delle cose condotta da Massimo Giletti, andata in onda lunedì 30 marzo su Rai 3.

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