Stampe botaniche e tinture naturali per la Festa di primavera

Durante la Festa di primavera si terrà un laboratorio dedicato alle stampe botaniche e alle tinture naturali. L’attività offrirà ai partecipanti l’opportunità di trasformare fiori e foglie in materiali per creare stampe e colori. La sessione si svolgerà in un ambiente immerso nella natura, favorendo un approccio lento e contemplativo. L’evento si rivolge a chi desidera sperimentare tecniche artigianali legate al mondo botanico.

Un laboratorio creativo dove fiori e foglie diventano colore, forma e memoria. Un momento lento, immerso nella natura, in cui lasciarsi ispirare e creare qualcosa di unico con le proprie mani.COSA FAREMODurante il laboratorio sperimenteremo tecniche di:- stampa botanica su cartatessuto- tinture. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Leggi anche: Vinili, fumetti e stampe rare. Torna la Fiera del libro di primavera 56ª Festa degli Aquiloni e 30ª Festa di Primavera a San MiniatoColori, tradizione e divertimento ravvivano San Miniato domenica 12 aprile con la 56ª Festa degli Aquiloni e la 30ª Festa di Primavera.