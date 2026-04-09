Calciomercato il Milan piomba su Spinazzola in scadenza | la situazione

Il Milan ha mostrato interesse per il calciatore in scadenza di contratto, secondo quanto rivelato da un giornalista specializzato. Nei giorni scorsi, si sono intensificate le voci riguardo a un possibile inserimento tra i obiettivi di mercato della squadra rossonera. La trattativa riguarda un difensore che attualmente non ha un contratto in essere con nessuna squadra e che potrebbe rappresentare un rinforzo per la rosa.

Napoli e Milan pronte a sfidarsi di nuovo. Dopo il big match di lunedì sera vinto dagli azzurri, ora si parla di calciomercato. In questi mesi, il Milan si è dimostrato molto attento sul mercato dei giocatori a parametro zero: basta pensare agli interessi per Robert Lewandowski o Leon Goretzka. Ma loro potrebbero non essere gli unici. Infatti, come svelato dal giornalista Valter De Maggio in onda su 'Radio Kiss Kiss Napoli', il Milan sarebbe piombato con forza su Leonardo Spinazzola. L'esterno a tutta fascia di Conte è in scadenza di contratto col Napoli e starebbe aspettando una nuova proposta dopo quella al ribasso rifiutata qualche tempo fa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, il Milan piomba su Spinazzola in scadenza: la situazione Leggi anche: Calciomercato Inter, il Newcastle piomba su De Vrij. La situazione Calciomercato Juve: l’Inter piomba su McKennie a scadenza. Marotta sonda lo scippoVicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex... Temi più discussi: Milan, quale futuro per Longoni? Un club di Premier piomba sul talento rossonero classe 2008; Il Real Madrid piomba su Honest Ahanor; Estupiñán sul taccuino dell’Atletico Madrid: pronta l’offerta; Calciomercato Milan, nuova minaccia per Goretzka: Fenerbahce forte sul centrocampista. I dettagli. Calciomercato Lazio | Milan su Karetsas: era una richiesta di SarriCALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il Milan piomba su Kostantinos Karetsas. Secondo quanto riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, il gioiellino greco è uno degli obiettivi ... lalaziosiamonoi.it Calciomercato Milan, Tare piomba su Norton-CuffyCalciomercato Milan, i rossoneri piombano su Norton-Cuffy e sfidano la Juve in vista dell’estate: c’è l’ok di Allegri Il calciomercato del Milan in vista dell’estate 2026 inizia a spostarsi sulla cors ... milannews24.com Il possibile undici della Juventus in caso di arrivo dei principali obiettivo di calciomercato: Alisson in porta, Bernardo Silva e Kolo Muani. Vi piace - facebook.com facebook Il #Milan fa sul serio per #Lewandowski: contatto diretto con l’agente Zahavi nelle ultime ore #Calciomercato #ACMilan #SempreMilan x.com