Acegasapsamga Spa e Estenergy Spa rinnovato il protocollo a sostegno di chi ne ha bisogno

Il Comune di Padova ha rinnovato i protocolli con Acegasapsamga Spa e Estenergy Spa per aiutare le famiglie in difficoltà a pagare le bollette. Le nuove intese puntano a fornire supporto concreto a chi fatica a sostenere i costi delle utenze domestiche. La decisione mira a garantire un aiuto immediato e diretto a chi vive momenti di disagio economico.

Il Comune di Padova e le Società Acegasapsamga Spa e Estenergy Spa rinnovano la sottoscrizione di due Protocolli operativi al fine di sostenere i cittadini in condizioni di disagio economico nel pagamento delle utenze domestiche. Nello specifico i Protocolli permettono di ridurre e prevenire situazioni anche gravi che possono determinare la sospensione o la limitazione delle forniture di acqua, gas ed energia elettrica, servizi di prima necessità per le famiglie. Comune e Società, impegnate a offrire un aiuto concreto alle persone economicamente svantaggiate, così da sostenerle, anche con la presa in carico di questi bisogni, in un percorso di autonomia.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Padova. Salvate 900 famiglie dal taglio di energia elettrica e gas. L'inflazione continua a colpirePADOVA - Grazie all’accordo salva morosi tra Comune, AcegasApsAmga spa ed EstEnergy spa nel 2022 oltre 900 famiglie padovane hanno evitato i distacchi di acqua, luce e gas. Intanto, rispetto ... ilgazzettino.it