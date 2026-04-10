Sinner infortunio contro Machac a Montecarlo? Jannik chiede time-out medico | cos’è successo

Durante gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo, il tennista italiano ha chiesto un time-out medico nel corso del secondo set. Il motivo è stato un problema alla schiena che lo ha colpito durante la partita contro il tennista ceco. Non sono stati forniti dettagli specifici sull'entità dell'infortunio, ma l’atleta ha interrotto temporaneamente il gioco per ricevere assistenza medica. La partita si è poi conclusa senza ulteriori interventi pubblici sull’accaduto.

(Adnkronos) – Infortunio per Jannik Sinner contro Thomas Machac a Montecarlo? Il fuoriclasse azzurro accusa un problema alla schiena durante il secondo set del match degli ottavi di finale del Masters 1000 del Principato contro il tennista ceco. Cos’è successo? Jannik ha faticato nel secondo parziale e il ceco ha strappato due break consecutivi, poi l’azzurro ha recuperato guadagnando il tie-break. Qui, sul 3-2 per il ceco, Machac tiene il servizio: si cambia campo sul 4-2 per lui e Sinner inizia a toccarsi la schiena, accennando una smorfia di dolore. Machac ne approfitta e va sul 5-2, allungando sul 6-2 dopo un doppio fallo dell’azzurro prima di chiudere sul 7-3. 🔗 Leggi su Seriea24.it Leggi anche: Sinner non sta bene, chiama il medico, vince: Jannik vola ai quarti di Montecarlo. Battuto Machac al terzo set: cosa è successo Temi più discussi: Sinner, infortunio contro Machac a Montecarlo? Jannik chiede time-out medico: cos'è successo; Sinner, infortunio contro Machac a Montecarlo? Jannik chiede time-out medico: cos'è successo; Sinner contro Machac oggi a Montecarlo, orario e come vedere match in tv; Sinner, infortunio contro Machac a Montecarlo? Jannik chiede time-out medico: cos’è successo. Sinner, infortunio contro Machac a Montecarlo? Jannik chiede time-out medico: cos’è successo(Adnkronos) – Infortunio per Jannik Sinner contro Thomas Machac a Montecarlo? Il fuoriclasse azzurro accusa un problema alla schiena durante il secondo set del match degli ottavi di finale del Masters ... msn.com Sinner, che fatica contro Machac: Ho avuto un calo energeticoA Montecarlo l'altoatesino vince in tre set contro il ceko, domani nei quarti affronta Auger-Aliassime. Berrettini battuto e eliminato da Fonseca ... panorama.it George Russell x Jannik Sinner - facebook.com facebook SINNER SEMPRE DI PIÙ NELLA STORIA Con la vittoria su Auger-Aliassime, Jannik conquista la sua 20esima consecutiva a livello Masters 1000. Diventa così il quarto di sempre nella storia dopo Djokovic, Federer e Nadal Non perde un match da 18 x.com