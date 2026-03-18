Il ritorno degli ottavi di finale di Champions League si svolge a Londra, dove Tottenham e Atletico Madrid si preparano ad affrontarsi. Tudor e Simeone stanno definendo le probabili formazioni, con alcune possibili sorprese nelle scelte dei giocatori. La partita si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre, anche se il passivo dell’andata rende la sfida particolarmente impegnativa.

Calciomercato Juventus: ruota tutto attorno a David, Zirkzee e Kolo Muani. L’incastro che infiamma i tifosi per l’estate, novità importanti! Fenerbahce sotto la lente dell’UEFA: indagine sul Fair Play Finanziario, nel mirino anche i trasferimenti di Skriniar e Mourinho. Cosa rischia il club Ilic Torino, missione rilancio con D’Aversa: c’entra anche il mercato! Roma, Celik stringe i denti: vuole esserci a tutti i costi col Bologna! Novità anche su Dybala Calciomercato Inter, Palestra sempre in cima ai pensieri: pronto il ringiovanimento in estate! Altri 2 profili sul taccuino Infortunio Zaccagni: l’esito ufficiale degli esami del capitano della Lazio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Probabili formazioni Tottenham Atletico Madrid: le ultime sulle possibili scelte di Tudor e Simeone. Quali sorprese hanno in mente

Articoli correlati

Probabili formazioni Bayern Monaco Atalanta: le ultime sulle possibili scelte di Kompany e PalladinoFenerbahce sotto la lente dell’UEFA: indagine sul Fair Play Finanziario, nel mirino anche i trasferimenti di Skriniar e Mourinho.

Probabili formazioni Juve Pisa, le ultime novità sulle possibili scelte di Spalletti. Cosa filtra dalla ContinassaSchlager Juve, il centrocampista austriaco potrebbe arrivare a prescindere dalle altre manovre.

Una raccolta di contenuti su Tottenham Atletico Madrid

Temi più discussi: Tottenham-Atletico Madrid: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Champions, Tottenham – Atletico Madrid: pronostico e probabili formazioni; Pronostico Atletico Madrid-Tottenham Hotspur: analisi e probabili formazioni 10/03/2026 Champions League; Atletico Madrid-Tottenham: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv.

Champions League 2025-2026: Tottenham-Atletico Madrid, le probabili formazioniGli Spurs tentano l'impresa dopo il pesante 5-2 dell'andata, Cholo in campo con il solito assetto. Calcio d'inizio ore 21 al Tottenham Hotspur Stadium. sportal.it

Pronostico Tottenham-Atletico Madrid: dopo sei anni vacilla l’imbattibilitàTottenham-Atletico Madrid è un ottavo di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it

Tottenham-Atletico Madrid: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv https://cronachesalerno.it/tottenham-atletico-madrid-orario-probabili-formazioni-e-dove-vederla-in-tv/ - facebook.com facebook

#Tudor alla vigilia di #TottenhamAtleticoMadrid Le parole del tecnico in conferenza stampa x.com