Rimborso Irpef al 50% in Sicilia per nuovi residenti dall' estero

In Sicilia, chi si trasferisce dall’estero e stabilisce il proprio domicilio fiscale in un Comune dell’isola può usufruire di un rimborso del 50 per cento sull’Irpef. La misura riguarda tutte le persone che cambiano residenza e trasferiscono la loro posizione fiscale nella regione. L’obiettivo è incentivare l’arrivo di nuovi residenti dall’estero, offrendo un sostegno economico legato alle imposte sul reddito.

Rimborso dell'Irpef del 50 per cento per tutti coloro i quali, dall'estero, si stabiliranno in Sicilia, trasferendo il proprio domicilio fiscale in un Comune dell'Isola. È quanto prevede, in attuazione di una norma dell'ultima legge di Stabilità, il decreto dell'assessore all'Economia Alessandro Dagnino, approvato oggi dalla giunta regionale. "Con questa misura - dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani - offriamo un incentivo sia agli stranieri che scelgono di vivere in Sicilia, magari per beneficiare del suo stile di vita, sia agli emigrati, e in particolare i più giovani, che vogliono tornare a vivere nell'Isola". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Regione, rimborso Irpef del 50 per cento per i "nuovi residenti" in SiciliaRimborso dell’Irpef del 50 per cento per tutti coloro i quali, dall’estero, si stabiliranno in Sicilia, trasferendo il proprio domicilio fiscale in... Sicilia, rimborso Irpef fino al 60% per chi trasferisce la residenza dall’esteroRimborso dell’Irpef del 50 per cento per chi, dall’estero, sceglierà di trasferirsi in Sicilia, stabilendo il proprio domicilio fiscale in un Comune... Temi più discussi: Rimborsi Irpef: quali spese sono detraibili solo con pagamento elettronico?; Termine di decadenza per rimborso IRPEF sisma Catania 2002; Detrazione del riscatto laurea nel 730/2026: quanto si può recuperare; Bonus fino ad oltre 2000 euro nel modello 730/2026: ecco chi può richiederlo. Rimborso Irpef al 50% in Sicilia per nuovi residenti dall'esteroRimborso dell'Irpef del 50 per cento per tutti coloro i quali, dall'estero, si stabiliranno in Sicilia, trasferendo il proprio domicilio fiscale in un Comune dell'Isola. (ANSA) ... ansa.it Rimborso Irpef del 50% per i ‘nuovi residenti’ dall’estero in Sicilia, Schifani: Un incentivo agli stranieri e agli emigrati che scelgono di vivere quiPALERMO (ITALPRESS) – Rimborso dell’Irpef del 50 per cento per tutti coloro i quali, dall’estero, si stabiliranno in Sicilia, trasferendo il proprio domicilio fiscale in un Comune dell’Isola. È quanto ... italpress.com Ciao a tutti. Se ho contratto in scadenza il 25/07 e accetto la precompilata, posso mettere l’agenzia come gestore per il rimborso (so che mi verranno restituite le ritenute Irpef dell’anno scorso non avendo superato gli 8.500 euro, siamo sui 600 euro circa) o me - facebook.com facebook