Servizio civile da Lecco già 22 domande Qui c' è una sensibilità diversa

A Lecco sono già state presentate 22 domande di partecipazione al bando di Servizio civile, che è stato prorogato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale. La nuova scadenza è fissata alle 14 di giovedì 16 aprile, dopo che l’appuntamento originale era previsto per l’8 aprile. La proroga permette ai giovani interessati di avere ulteriori giorni per inviare la propria domanda.

Il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale ha prorogato il bando di Servizio civile sino alle ore 14 di giovedì 16 aprile (la scadenza iniziale era stata fissata per l’8 aprile). Una scelta che permette ai tanti giovani interessati (il bando riguarda i maggiorenni. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Servizio civile universale: bando 2026 da oltre 65mila posti, domande entro l’8 aprile ore 14 Leggi anche: L’Inter si è fermata a Bodo: ma da qui riparte una stagione diversa Temi più discussi: SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: IL TERMINE DEL BANDO SLITTA AL 16 APRILE; Valsassina: ancora qualche giorno per scegliere il Servizio Civile Universale; Hai un giardino a Lecco? Da lunedì riparte il Green Truck: orari e fermate rione per rione; Biblioteche, una rete unica per 470mila cittadini e più di 100 comuni: il progetto della Provincia. Servizio civile, da Lecco già 22 domande. Qui c'è una sensibilità diversaProroga fino al 16 aprile per il bando. L'Associazione Mosaico conferma: nel Lecchese, per i 10 progetti previsti, si conta un numero di candidati superiore ad altre realtà della Lombardia ... leccotoday.it SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: IL TERMINE DEL BANDO SLITTA AL 16 APRILELECCO – La Provincia di Lecco offre 23 opportunità di servizio civile universale ai giovani tra i 18 e i 28 anni. Grazie al decreto n. 386/2026 del Dipartimento per le Politiche giovanili, pubblicato ... lecconews.news Servizio civile al CNCA. Fai esperienza, costruisci il tuo futuro. Anche all’estero! Hai tra i 18 e i 28 anni Hai voglia di fare la differenza contribuendo alla costruzione di comunità accoglienti e solidali in un percorso pieno di opportunità e crescita personale - facebook.com facebook