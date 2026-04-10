Servizio civile c' è ancora tempo per presentare le domande

Il termine per presentare le domande di servizio civile universale è stato prorogato fino al 16 aprile 2026 alle ore 14:00, secondo quanto stabilito con un decreto del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale. La proroga riguarda le persone interessate a partecipare al bando in corso, che era originariamente previsto per una data precedente. La modifica consente ai candidati di completare la procedura di domanda entro il nuovo termine stabilito.

Con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale n. 3862026 del 7 aprile 2026, è prorogato al 16 aprile 2026, ore 14:00, il termine di presentazione delle domande di servizio civile universale previsto dall'art. 5 del Bando per la selezione di 65. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Servizio civile universale, si cercano volontari: ancora aperte le domande Servizio civile universale presso l'Uici: pochi giorni per presentare le candidatureQuindici posti disponibili per un'esperienza formativa di cittadinanza attiva con assegno mensile di oltre 500 euro. FULLSister stole her rich fiancé, she married a street sweeper – then Christmas came #drama Temi più discussi: Servizio Civile, bando per oltre 65mila volontari in scadenza: come fare domanda; Servizio Civile, per candidarsi c’è tempo fino al 16 aprile - AVIS; Servizio civile universale 2026 con Istoreco PROROGA AL 16 APRILE; Servizio Civile Universale 2026: quasi 66mila posti nel bando per volontari - Prorogato al 16 Aprile. Servizio Civile Universale, c’è la proroga: quand’è la nuova scadenzaServizio Civile Universale: c'è ancora tempo per fare la domanda. Il bando è stato prorogato. Ecco qual è la nuova data di scadenza. catania.liveuniversity.it Servizio Civile Universale, c'è tempo fino all'8 aprile per presentare domandaDiverse centinaia i posti disponibili in Piemonte per giovani dai 18 ai 28 anni che scelgono di dedicare un anno al servizio del proprio territorio. Solo a Torino 492 posti suddivisi in 48 progetti pr ... rainews.it Servizio civile al CNCA. Fai esperienza, costruisci il tuo futuro. Anche all’estero! Hai tra i 18 e i 28 anni Hai voglia di fare la differenza contribuendo alla costruzione di comunità accoglienti e solidali in un percorso pieno di opportunità e crescita personale - facebook.com facebook Proroga Servizio Civile Universale Il termine per le domande è posticipato! Scadenza: 16 aprile 2026, ore 14:00 Annullamento/Invio: entro le 14:00 del 15 aprile Graduatorie: entro il 17 luglio Info sul sito del Dipartimento. Approfittane! #SCU #Gi x.com