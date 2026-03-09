arezzo e ravenna si sfidano stasera nel monday night della serie c girone b

Stasera si gioca il match tra Arezzo e Ravenna nel “Monday Night” della Serie C girone B, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo. La sfida tra le due formazioni si svolge in una sera di inizio settimana, coinvolgendo i tifosi e gli appassionati di calcio del campionato. La partita rappresenta uno degli appuntamenti più attesi di questa giornata.

Ravenna, ko a Terni e crisi playoff: l’Arezzo allunga a +10, Ascoli si avvicina alla vetta del girone B di Serie C.La trasferta sul campo della Ternana si è rivelata amara per il Ravenna, sconfitto 2-0 giovedì 12 febbraio 2026.

Ad Arezzo si respira già aria di serie B. Ma il Ravenna vuole guastare la festaDomenica lo stadio toscano sarà una bolgia, si va verso il tutto esaurito: concesso dal Comune un aumento di capienza . sport.quotidiano.net

