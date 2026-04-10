Serie A oggi Roma-Pisa | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi, venerdì 10 aprile, si gioca l'incontro tra la Roma e il Pisa valido per la 32esima giornata di Serie A. La partita si svolge allo stadio Olimpico ed è visibile sia in televisione che in streaming. La sfida rappresenta una delle prime di questo turno e coinvolge le due squadre in un match che si svolge nel pomeriggio. Le formazioni e gli orari di inizio sono stati comunicati ufficialmente.

(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Serie A. Oggi, venerdì 10 aprile, i giallorossi affrontano il Pisa – in un match visibile in tv e streaming – all'Olimpico nell'anticipo della 32esima giornata di campionato. La squadra di Gasperini va a caccia dei tre punti dopo la sconfitta nel big match dell'ultimo turno contro. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Serie A, oggi Inter-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla Inter-Pisa oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaTorna in campo oggi 23 gennaio l’Inter di Cristian Chivu, in un match testa-coda contro il Pisa, il primo anticipo della 22esima giornata di serie A. Temi più discussi: Serie A, oggi Roma-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla; Roma-Pisa: probabili formazioni e statistiche; Roma-Pisa: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Roma-Pisa, info biglietti. Probabili formazioni Roma Pisa | Quote: rosa spuntata per Gasperini (Serie A, oggi 10 aprile 2026)Probabili formazioni Roma Pisa: Gasperini ha ancora parecchie assenze ma il turno di Serie A è favorevole alla squadra giallorossa. ilsussidiario.net Serie A, oggi Roma-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederlaLa partita tra Roma e Pisa verrà trasmessa da Dazn, ma sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (252). Sfida disponibile anche in streaming su Sky ... cremonaoggi.it MI RITORNI IN MENTE Roma-Pisa riporta al 1991… nel giorno dopo l’addio a Dino Viola Una partita tra dolore, memoria e romanismo puro #asroma #Roma #asr #RomaPisa #DinoViola #MiRitorniInMente #storiaRoma x.com La probabile formazione di Gian Piero Gasperini per Roma-Pisa! Che ne pensate #ASRoma #RomaPisa #SerieA - facebook.com facebook