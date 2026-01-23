Inter-Pisa oggi in serie A | orario probabili formazioni e dove vederla

L’Inter affronta oggi il Pisa nella 22ª giornata di Serie A. La partita, in programma il 23 gennaio, rappresenta un importante confronto tra le due squadre. Di seguito, orario, probabili formazioni e le modalità per seguire l'incontro. Un appuntamento da seguire per gli appassionati di calcio, con attenzione alle strategie e alle eventuali novità di formazione.

Torna in campo oggi 23 gennaio l’Inter di Cristian Chivu, in un match testa-coda contro il Pisa, il primo anticipo della 22esima giornata di serie A. I nerazzurri puntano alla vittoria per consolidare il primato in classifica, mentre i toscani di Alberto Gilardino hanno disperatamente bisogno dei tre punti per provare a togliersi dalla scomoda ultima posizione (che condividono con il Verona ). Nell’Inter probabile l’impiego dal primo minuto di Pio Esposito, che potrebbe essere preferito a Thuram. Gilardino: “Pisa contro Inter con incoscienza e spregiudicatezza”. “Dovremo essere bravi, lucidi ed equilibrati all’interno della partita con un grande spirito di sacrificio, perché incontriamo la prima della classe, una squadra con grandissime qualità tecniche e fisiche”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Serie A, oggi Inter-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla

