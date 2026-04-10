Roma-Pisa oggi in serie A | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi si gioca la partita tra Roma e Pisa, valida per la 32ª giornata di Serie A. La squadra di Gasperini torna in campo con l’obiettivo di ottenere i tre punti contro la formazione in fondo alla classifica. L'incontro si svolge nel primo anticipo della giornata e sarà trasmesso in diretta. La partita si disputerà a Roma, sul campo della squadra di casa.

Torna in campo oggi, 10 aprile, la Roma di Gian Piero Gasperini, nel primo anticipo della 32esima giornata di serie A, contro il Pisa ultimo in classifica. I giallorossi sono chiamati a riscattarsi dopo la pensante sconfitta di San Siro contro l’Inter, che potrebbe aver pregiudicato la corsa Champions dei ragazzi di Gasperini. Anche per questo, per non perdere ulteriore contatto dal Como e dalla Juve, la Roma è obbligata a conquistare i tre punti contro un avversario che ha perso sei degli ultimi otto incontri e che appare ormai rassegnato alla retrocessione. Ma il Pisa, proprio per provare fino all’ultimo a tenere accesa una speranza di salvezza, potrebbe dare filo da torcere ai padroni di casa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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