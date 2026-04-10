In vista della stagione 202627 di Serie A, sono state diffuse le prime informazioni sui nuovi design delle divise ufficiali dei club. Le immagini mostrano un mix tra elementi retrò e dettagli più audaci, con particolare attenzione alla tradizione e all’identità territoriale di ogni squadra. Le nuove maglie stanno iniziando a circolare tra appassionati e addetti ai lavori, lasciando intuire alcune delle scelte estetiche che caratterizzeranno il campionato.

Le prime indiscrezioni sulle divise ufficiali per la stagione calcistica 20262027 iniziano a delineare i futuri scenari estetici dei club di Serie A, con un forte richiamo alla tradizione e all’identità territoriale. Mentre il campionato attuale è ancora in corso, le anticipazioni che circolano riguardano design che spaziano dal recupero araldico delle città al ritorno di stili iconici degli anni Novanta. L’estetica del territorio e il ritorno della memoria storica nei grandi club. Il Como si prepara a presentare una divisa casalinga che punta tutto sul legame con le proprie radici civiche. Il progetto, curato da Adidas, prevede una base blu royal arricchita da dettagli bianchi caratterizzati da una maggiore luminosità e definizione, posizionati sulle spalle e sul logo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serie A 2026/27: svelati i nuovi design tra stile retrò e audacia

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