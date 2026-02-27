Nella prossima stagione, l’Inter presenterà una nuova maglia con un design ispirato al passato. La Nike, che veste i nerazzurri, ha preparato un modello speciale, secondo quanto riportato da fonti vicine al settore. La maglia retrò sarà disponibile per i tifosi e si distingue per alcuni dettagli che richiamano le versioni storiche della squadra.

Nella prossima stagione la Nike, sponsor tecnico dell’Inter, lancerà un modello di maglia retrò anche per la società nerazzurra: i tipi di Footy Headlines hanno pubblicato diversi dettagli. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. Clamoroso in Arabia Saudita: l’ex allenatore dell’Inter Simone Inzaghi a rischio esonero! 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Inter, i dettagli della maglia retrò 2026/27

Maglia Inter 2026/27, nuovi dettagli svelati sulla prossima casacca dei menghini: torna lo stemma giallodi Redazione Inter News 24Maglia Inter 2026/27, strisce rivisitate, dettagli grafici inediti e un richiamo identitario che guarda alla tradizione...

Milan, svelati i dettagli della seconda maglia per la stagione 2026/27: sarà un abbinamento ineditoIl noto sito 'Footy Headlines' ha svelato importanti novità sulla prossima maglia da trasferta del Milan per la stagione 2026/27: rimane il bianco,...

INTER, LA MAGLIA HOME 2026/2027 I TIFOSI SOGNANO

Temi più discussi: L'Inter si tiene stretta Akanji: la cifra del riscatto e i dettagli del contratto; Bodo Glimt-Inter, probabili: Darmian a destra, davanti Lautaro-Pio Esposito; Inter, Chivu verso il rinnovo: i dettagli su ingaggio e nuova scadenza; Moretto – Inter, già inviata una proposta verbale all’entourage di Muharemovic: i dettagli.

MN - Biglietti Milan-Inter, si testa una nuova piattaforma: i dettagliIn vista del derby della prossima settimana (domani dovrebbe arrivare l’ufficialità da parte della Lega della data e dell’orario), il Milan ha deciso di effettuare un test ... milannews.it

Calciomercato Inter, presa la decisione definitiva sul riscatto di Akanji. Tutti i dettagliIl calciomercato Inter non ha più dubbi e ha deciso di blindare la propria difesa per il futuro: Manuel Akanji sarà a tutti gli effetti un calciatore ... news-sports.it

MN - Biglietti Milan-Inter, in arrivo una novità importante: i dettagli x.com

Il Barcellona tenta Bastoni: l'Inter di Chivu trema ma punta sul rinnovo! https://www.internews24.com/mercato-inter-bastoni-barcellona-moretto-dettagli/ #Bastoni #Inter #Barcellona #Calciomercato #Chivu - facebook.com facebook