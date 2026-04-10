Screening gratuiti e raccolta occhiali usati | solidarietà e prevenzione per la comunità

Domenica 12 aprile 2026, a partire dalle 9:30, presso l'Edificio Pessina, si svolgerà un evento con screening gratuiti e raccolta di occhiali usati. L'iniziativa è organizzata dai Lions Club Ostuni Città Bianca e Lions Club Ostuni Host, che riuniscono volontari per offrire servizi di prevenzione e solidarietà alla comunità. La giornata è legata al Lions Day, una ricorrenza internazionale dedicata al servizio e all'assistenza ai cittadini.

OSTUNI - Domenica 12 aprile 2026, a partire dalle ore 9:30 presso l'Edificio Pessina, il Lions Club Ostuni Città Bianca e il Lions Club Ostuni Host rinnovano la loro collaborazione in occasione del Lions Day, la giornata internazionale dedicata al servizio e alla vicinanza concreta ai cittadini. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Screening gratuiti per le donne. Successo per la prevenzioneGiornata di screening gratuito organizzata dalla Croce Rossa di San Marcello, sabato scorso.

Lions Day 2026: screening gratuiti e prevenzione in tutta la CalabriaIl Distretto 108Ya Calabria del Lions International sta preparando il lancio ufficiale di un’iniziativa che promette di rivoluzionare l’approccio...

Temi più discussi: Lions Day 2026: salute, solidarietà e prevenzione in Piazza Roma; Medici in piazza con Lions e Misericordia. Prevenzione ed ecologia vanno a braccetto; Lions Day, a Vasto Marina screening gratuito della vista e raccolta generi per infanzia; Prevenzione e salute: il Lions Day porta screening gratuiti e iniziative solidali a Ivrea, Pianezza, Novara e Vercelli.

Lions Day a Vasto, il 12 aprile screening gratuito della vista e raccolta beni per l’infanziaVasto. Sarà una mattinata interamente dedicata ad attività di servizio e alla conoscenza di chi sono e cosa fanno i ... abruzzolive.it

Prevenzione e salute: il Lions Day porta screening gratuiti e iniziative solidali a Ivrea, Pianezza, Novara e VercelliLions Day ad aprile: prevenzione e salute per tutti con un campus medico gratuito a Pianezza (visite, elettrocardiogrammi e screening glicemici), servizi veterinari e iniziative solidali a Novara, Ver ... giornalelavoce.it

Umbria in rosa: una settimana di screening gratuiti per le donne - facebook.com facebook

Salute e prevenzione, sabato 11 aprile in piazza Università screening gratuiti promossi da ordine tecnici sanitari comune.catania.it/novita/comunic… x.com