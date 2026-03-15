Il prezzo del petrolio ha raggiunto i 103 dollari al barile mentre l’Iran ha deciso di bloccare lo Stretto di Hormuz. Questa azione ha provocato un aumento dei costi del greggio, che si è tradotto in un deciso rialzo dei prezzi sul mercato internazionale. La situazione si sviluppa in un contesto di tensioni tra l’Iran e le potenze occidentali, con conseguenze evidenti sui mercati energetici globali.

La guerra dei prezzi del petrolio si è trasformata in un campo di battaglia decisivo nel conflitto tra l’Iran e le potenze occidentali, con il greggio che ha già toccato i 103 dollari al barile. Teheran sta sfruttando la sua posizione strategica sullo Stretto di Hormuz per esercitare una pressione massiccia sull’amministrazione Trump, minacciando di bloccare il transito di un quinto dell’energia mondiale. I mercati energetici sono diventati il fronte principale dove si decide la sopravvivenza del regime iraniano, mentre gli investitori finanziari vedono i loro portafogli sgretolarsi davanti alla prospettiva di un prezzo del Brent che potrebbe schizzare verso i 200 dollari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Petrolio a 103$: l’Iran blocca Hormuz e i prezzi schizzano

Articoli correlati

Benzina, diesel e gas: la stangata è servita. Schizzano i prezzi dopo l’attacco all’Iran, petrolio verso i 100 dollari al barile. Torna l’incubo bolletteIl conto della guerra in Medio Oriente arriva direttamente nelle tasche degli italiani.

Iran, schizzano i prezzi dell’energia: gas tocca i 50 euro al megawattora, petrolio verso i 100 dollari al barileDopo l'attacco in Iran schizzano i prezzi dell'energia, con il prezzo del gas cresciuto di quasi il 40% e quello del petrolio salito dell'8 e 9%.

Una raccolta di contenuti su Petrolio a 103 l'Iran blocca Hormuz e i...

Temi più discussi: Iran, gli Usa hanno attaccato l'isola di Kharg: perché la mossa è una svolta nella guerra; Guerra Iran, Usa autorizzano l'acquisto di petrolio russo; Iran, Trump e l'assalto al petrolio di Kharg: l'attacco all''isola del tesoro'; Esportazioni ferme dal Qatar e stretto di Hormuz chiuso: si teme il petrolio a 150 dollari.

Iran, gli Usa hanno attaccato l'isola di Kharg: perché la mossa è una svolta nella guerraLeggi su Sky TG24 l'articolo Iran, gli Usa hanno attaccato l'isola di Kharg: perché la mossa è una svolta nella guerra ... tg24.sky.it

Iran, il petrolio risale a quota 100. Crolla la produzione globale e l'Italia rilascia le scorteCrolla la produzione mondiale del petrolio con il prolungarsi della guerra in Medio Oriente, scatenata da Usa e Israele contro l'Iran. E la situazione sembra destinata a peggiorare dopo che ... ilgazzettino.it

L'Iran lancia un allarme di evacuazione urgente per tutti i porti degli Emirati Arabi Uniti: siamo sull'orlo di un disastro globale per la carenza di petrolio facebook

Iraq: l’export di petrolio è fermo nello Stretto di Hormuz, Baghdad valuta rotte alternative x.com