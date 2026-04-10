Sciopero negli aeroporti caos a Linate e Malpensa | gli orari e l' elenco dei voli cancellati

Venerdì 10 aprile, gli aeroporti di Linate e Malpensa hanno registrato disagi a causa di uno sciopero nazionale di quattro ore indetto da diversi sindacati. La protesta ha portato alla cancellazione di numerosi voli e a notevoli disagi per i passeggeri in partenza e in arrivo. I voli interessati sono stati comunicati attraverso elenchi pubblici, con orari e dettagli specifici, rendendo difficile la programmazione delle attività aeroportuali durante tutto il giorno.

Venerdì nero per chi ha prenotato un biglietto aereo. Per oggi, venerdì 10 aprile, è stato indetto uno sciopero nazionale di quattro ore dai sindacati Uiltrasporti, Ugl-Ta, Astra e Fast-Confsal-Av. La protesta, dalle 13 alle 17, coinvolgerà dipendenti Enav, responsabili del controllo del traffico. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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