San Vincenzo in lutto morto l' ex sindaco Massimo Bandini

San Vincenzo si trova in lutto per la scomparsa dell'ex sindaco, avvenuta questa mattina nella sua abitazione. Aveva 58 anni. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore e ha suscitato emozioni tra i residenti e le istituzioni locali. La sua morte è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulla causa. La comunità si prepara a ricordarlo, senza ancora annunciare eventuali cerimonie.

San Vincenzo in lutto per la morte a 58 anni dell'ex sindaco Alessandro Massimo Bandini, avvenuta nella sua abitazione nella mattina di oggi, venerdì 10 aprile. Figura di spicco della politica locale, durante la sua carriera amministrativa era stato assessore al porto e all'urbanistica nelle. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Distretto Sanitario in località San Vincenzo di San Severino, il sindaco denuncia "ritardi e mancati utilizzi""I lavori avviati nel settembre 2025 per la realizzazione della nuova sede del Distretto Sanitario oggi risultano essere fermi da mesi senz’alcuna... Argomenti più discussi: San Vincenzo in lutto, morto l'ex sindaco Massimo Bandini; San Vincenzo, muore l’ex sindaco Massimo Bandini: aveva 59 anni; Addio a Stefania Varriale, titolare di Villa Imperiale a Marechiaro: aveva 51 anni; Viganò: lutto per la morte di Padre Lorenzo Rigamonti, guanelliano. San Benedetto in lutto, la città piange Vincenzo Montauti gioielliere d’altri tempi. Scomparso a 79 anni, gestiva l'attività con la moglieSAN BENEDETTO San Benedetto piange Vincenzo Montauti, gioielliere e titolare dell’omonima gioielleria di viale De Gasperi, scomparso all’età di 79 anni. Vincenzo era benvoluto e stimato da tutti, ... corriereadriatico.it Radio DolceMusica by ITR. . SORA 10/04/2026 – TORNA LA FESTA DI SAN VINCENZO FERRERI Tornano, nel giorno dell’ottava di Pasqua, i solenni festeggiamenti in onore di San Vincenzo Ferreri - SORA. Fedeli ed amministratori comunali riuniti con alcun - facebook.com facebook