Salerno il Comune aumenta la tassa di soggiorno | l' ira di Federalberghi

A Salerno, la tassa di soggiorno per gli hotel di categoria quattro stelle è stata aumentata e raggiunge i 5 euro a persona. La decisione ha suscitato reazioni di protesta tra gli operatori del settore ricettivo, che criticano l'incremento e ne discutono le conseguenze. La misura riguarda tutte le strutture alberghiere della città e si applica a partire dalla nuova stagione turistica.

A Salerno torna ad aumentare la tassa di soggiorno, che per le strutture alberghiere a quattro stelle sale fino a 5 euro a persona. Un incremento che pesa ulteriormente sul comparto turistico cittadino e che arriva a breve distanza dall’ultimo ritocco tariffario deciso appena due mesi fa. La. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Milano aumenta la tassa di soggiorno a 12 euro a notte per gli hotel a 5 stelle: il piano del Comune per il 2026Dall'1 aprile entra in vigore la rimodulazione della tassa di soggiorno a Milano per il 2026. Leggi anche: Tassa di soggiorno, Federalberghi contesta gli aumenti Temi più discussi: Amministrative 2026, a maggio voto in 15 capoluoghi: Salerno e il possibile 'grande ritorno' di De Luca; Aumenti per famiglie e turisti a Salerno, le delibere del commissario prefettizio. Il punto con La Città di Salerno; SALERNO, COMUNALI 2026. SABATO 4 APRILE APERTURA DEL COMITATO ELETTORALE DI ANTONIO CAMMAROTA (AVANTI-PSI); SALERNO, COMUNALI 2026. MARENGHI: ESCALATION DI VIOLENZA, PIU’ CONTROLLI, ANCHE IN BORGHESE. Salerno, il Comune fa cassa con aumenti su tassa di soggiorno, mensa e trasporto a scuolaStampaIl Comune di Salerno aumenta le tariffe di mensa e trasporto scolastico che vanno ad incidere soprattutto sulle tasche dei salernitani coi redditi più bassi. Rincaro – come riporta, in apertura ... salernonotizie.it Salerno, Tari aumenta: se vivi da solo o in coppia a peso d’oroVivi da solo? Hai una casa piccola? La Tari aumenta. Anzi: più piccola è la casa, più l’aumento è cospicuo. Così, per una casa di 38 metri quadri abitata da una sola persona l’aumento della Tari nel ... ilmattino.it Ilardi: "Provvedimento inopportuno, non siamo stati nemmeno consultati. Si danneggia la città" #Salerno - facebook.com facebook