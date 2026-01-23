Inter Pisa streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Scopri dove seguire in streaming e in diretta TV la partita tra Inter e Pisa, valida per la 22ª giornata della Serie A 2025-2026. L'incontro si terrà venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 20:45 allo stadio San Siro di Milano. Qui troverai tutte le informazioni sulle modalità di visione e le probabili formazioni.

Inter Pisa streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. INTER PISA STREAMING TV – Oggi, venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 20,45 Inter e Pisa scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la 22esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Inter Pisa in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Inter e Pisa sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

