Roma-Pisa in streaming gratis e TV | dove vedere l’anticipo dell’Olimpico

Domenica sera, allo Stadio Olimpico, si terrà l’anticipo di Serie A tra Roma e Pisa, trasmesso in diretta streaming e in televisione. La partita apre la 32ª giornata del campionato. La squadra di casa torna in campo dopo la sconfitta subita a San Siro contro l’Inter. La gara sarà visibile sui canali dedicati e tramite le piattaforme online autorizzate.

Non c’è tempo per piangersi addosso. Dopo l’amaro boccone ingoiato a San Siro contro l’Inter, la nostra Roma torna tra le mura amiche dello Stadio Olimpico per aprire la 32ª giornata di Serie A. Venerdì 10 aprile, alle ore 20:45, arriva un Pisa con l’acqua alla gola, quasi condannato alla Serie B ma proprio per questo pericoloso come un animale ferito. Per noi, però, non esistono scuse: i tre punti sono l’unico ossigeno possibile per restare aggrappati al treno Champions, specialmente guardando ai crocevia che attendono Como e Juventus. È il momento di far tremare l’Olimpico e riprenderci il nostro posto. Come seguire Roma-Pisa in streaming gratis e legale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Roma-Lecce in streaming gratis? Dove vedere la sfida dell’Olimpico oggiLa domenica della 30ª giornata di Serie A ci porta nel cuore della Capitale per una sfida che non ammette errori.

Dove vedere Pisa-Cagliari in streaming gratis e in diretta TVLa Serie A non si ferma mai e questa ventinovesima giornata ci regala un incrocio che profuma di storia e di punti pesantissimi per la classifica.

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Roma-Pisa, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVELa 32^ giornata di Serie A si apre con la sfida dell'Olimpico tra Roma e Pisa. Senza Mancini in difesa, Gasperini schiera Ghilardi. Sulla trequarti, alle spalle di Malen ci sono Soulé e Pellegrini. Ne ... sport.sky.it

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