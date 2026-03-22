Roma-Lecce in streaming gratis? Dove vedere la sfida dell’Olimpico oggi

La domenica della 30ª giornata di Serie A ci porta nel cuore della Capitale per una sfida che non ammette errori. Oggi, domenica 22 marzo 2026 alle ore 18:00, la Roma ospita il Lecce allo Stadio Olimpico. Per noi tifosi giallorossi è un momento delicatissimo: veniamo da due sconfitte consecutive e un terzo passo falso aprirebbe ufficialmente lo stato di crisi, un evento che non si verifica dai tempi di Fonseca nel 2020. I salentini, d’altro canto, faticano enormemente contro le big (solo 4 punti in 15 sfide contro le prime dieci), ma la disperazione per la corsa salvezza li rende un avversario insidioso. Serve il calore del pubblico amico per riprendere la marcia Champions. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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