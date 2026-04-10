Roma si prepara a vivere un pomeriggio di cambiamenti nella viabilità, con proteste e lavori in corso che coinvolgeranno diverse aree della città. Questa sera, circa 16 autobus subiranno deviazioni per adattarsi alle modifiche temporanee della rete di trasporto pubblico. La situazione si inserisce in un quadro di manifestazioni e interventi su strada che interesseranno vari quartieri della capitale.

La mobilità romana affronta un pomeriggio di trasformazioni significative questo venerdì 10 aprile 2026, con una combinazione di eventi sociali e interventi infrastrutturali che impatteranno diverse zone della capitale. Una manifestazione politica si concentrerà nel quadrante orientale tra Piazza Vittorio e Via Tiburtina dalle ore 16 fino alle 20, mentre i lavori stradali in via Casilina comporteranno deviazioni per il traffico privato e le linee bus a partire dalle 19 di oggi, proseguendo per tutto il fine settimana fino a lunedì mattina. Manifestazione nel cuore di Roma e impatti sul trasporto pubblico. Il percorso previsto per la protesta... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma bloccata: proteste e cantieri stasera, 16 bus deviano

Crollo a Pegli: via chiusa, bus deviano e attesa senza fineUn distacco di calcinacci da un voltino ha costretto alla chiusura di Via Diciotto Fanciulli a Pegli, generando disagi immediati per il traffico...

Lavori e cantieri in centro, da oggi deviano alcune linee: cosa cambia per i tramIn centro a Milano partono oggi, mercoledì 4 marzo, alcuni lavori e deviano i tram.

Argomenti più discussi: Il Pd pronto a protestare a Roma per l'emergenza porto mentre il sindaco Pensa ancora a 'letterine' e 'dragaggetto; Protesta davanti all'ambasciata iraniana a Roma, lanciate uova sull'ingresso; Perché la Camera ha espulso più di trenta deputati delle opposizioni; Sciopero nazionale del trasporto aereo il 10 aprile, ecco cosa sapere.

Stipendi da 400 euro e nessun plus. Quella protesta che può bloccare nidi e materne di RomaLi abbiamo conosciuti come oggi vestiti di bianco ma fino a due anni fa indossavano le t-shirt su cui era stampato il logo blu, bianco e celeste di Roma Multiservizi. Per lungo tempo hanno combattuto ... romatoday.it

Contromano sulla Pontina, bloccata una 27 ubriaca da Roma Capitale - facebook.com facebook

No Kings, oggi il corteo a Roma. Debuttano le regole di Piantedosi: perquisizioni in tutta Italia x.com