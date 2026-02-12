Gli investitori italiani stanno iniziando a guardare con interesse ai mercati delle previsioni, un fenomeno che mescola scommesse e finanza. Questi strumenti, molto diffusi negli Stati Uniti, si stanno diffondendo anche da noi, attirando chi cerca nuove opportunità di investimento. Ma il loro utilizzo apre anche a rischi e dubbi, specialmente in assenza di regole chiare. La crescita di questo settore ha portato a un aumento di dipendenza tra alcuni utenti e a vuoti normativi che preoccupano gli esperti.

A metà strada tra scommesse e trading, si tratta tecnicamente di strumenti finanziari. Il fenomeno si sta espandendo a partire dagli Stati Uniti: sono i mercati delle previsioni. Negli Usa, e non solo, stanno crescendo rapidamente piattaforme come Polymarket e Kalshi, che permettono agli utenti di “acquistare” contratti legati a eventi futuri. Ad esempio, chi vincerà le elezioni? Oppure: gli Usa invaderanno la Groenlandia entro il 2026? – Notizie.com Stando ad alcune analisi finanziarie, sulle quali si stanno accendendo i riflettori di media investigativi, solamente durante l’ultimo Super Bowl sono stati scambiati oltre un miliardo di dollari in un giorno. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - A metà tra scommesse e finanza: dentro il boom dei mercati delle previsioni tra investimenti, dipendenza e vuoti normativi

Nel 2025, più della metà delle case vendute in Italia sono state acquistate senza mutuo.

Il 2026 si apre con grandi cambiamenti nei mercati privati italiani.

