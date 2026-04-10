Rodengo Saiano | 14esima edizione Baobab running cup

Il 19 aprile si terrà a Padergnone la 14ª edizione della Baobab Running Cup, un evento che unisce sport e solidarietà. La manifestazione si svolge tra Rodengo Saiano e il Mali, e prevede percorsi di camminata e corsa. L'iniziativa coinvolge partecipanti di diverse età e mira a sostenere progetti umanitari nel continente africano. La giornata si svolge in un clima di collaborazione e sensibilizzazione.

“ Camminando o Correndo “ fra l’Italia e il Mali. Appuntamento il 19 Aprile a Padergnone per una manifestazione solidale. Un passo alla volta insieme si arriva lontano.Torna a Padergnone il 19 Aprile con partenza dall’Oratorio di Padergnone la 14^Edizione del Baobab Running Cup punto di ritrovo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it 15 marzo: visita unica nell’abbazia di Rodengo SaianoIl 15 marzo 2026, l’Abbazia Olivetana di San Nicola a Rodengo Saiano aprirà le sue porte per una visita guidata unica nel cuore della Franciacorta. Argomenti più discussi: Rodengo Saiano: 14esima edizione Baobab running cup - BresciaToday; Brescia: STREEAT Food Truck - BresciaToday; Tearo Clerici: I Nomadi - BresciaToday; Brescia: Svuotacantine in Crocifissa di Rosa - BresciaToday. Rodengo Saiano: 14esima edizione Baobab running cupCamminando o Correndo fra l’Italia e il Mali. Appuntamento il 19 Aprile a Padergnone per una manifestazione solidale. Un passo alla volta insieme si arriva lontano. bresciatoday.it Frutteto Titoldini. Don Omar · Hasta Que Salga El Sol. Se questo è un guilty pleasure… non voglio smettere La dieta è triste solo se mangi male Semplici, leggere, buone Ti aspettiamo nel nostro negozio a Rodengo Saiano Rodengo Saiano, Via R - facebook.com facebook