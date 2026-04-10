Il Milan si prepara all’estate con alcune novità in vista della prossima stagione. Massimiliano Allegri e la dirigenza stanno pianificando gli acquisti e le cessioni in vista del mercato estivo, che porterà cambiamenti nella rosa. L’obiettivo è rafforzare la squadra in vista delle due competizioni che si svolgeranno nelle prossime settimane. Sono attese alcune partenze di giocatori, mentre si lavorerà per inserire nuovi profili.

Massimiliano Allegri e la dirigenza sono già proiettati al mercato estivo, mercato che consentirà all’ex allenatore bianconero di sperimentare nuovi calciatori vista della doppia competizione ormai alle porte. Che sia Champions League, Europa League o Conference League, i rossoneri hanno il bisogno di allargare una rosa che è risultata limitante anche nel corso di questa stagione, in cui il Milan ha giocato solo il campionato di Serie A e la Coppa Italia per tre partite (Bari, Lecce e Lazio). Fofana verso l’addio. Nonostante la riconferma in questa stagione, Massimiliano Allegri, la dirigenza e i tifosi rossoneri, non sono totalmente soddisfatti del rendimento di Youssouf Fofana. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Rivoluzione Milan: due big in partenza in vista dell’estate

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