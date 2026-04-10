Risarcimento per la morte del piccolo Domenico l' avvocato Petruzzi | Mai preso percentuali

Un avvocato ha dichiarato di non aver mai ricevuto percentuali sul risarcimento legato alla morte del piccolo Domenico, dopo aver attirato l’attenzione mediatica e sui social network. Recentemente, sono stati sollevati commenti e reazioni riguardo alle sue affermazioni sulla possibile liquidazione alla famiglia Caliendo. L’avvocato ha precisato di aver espresso considerazioni diverse e di non aver mai preso percentuali in questa vicenda.

"Nelle ultime ore sono stato oggetto di una significativa esposizione mediatica e di una intensa ondata di reazioni sui social network, conseguenti ad alcune mie considerazioni in ordine al risarcimento che potrebbe spettare alla famiglia Caliendo e voglio sottolineare che non ho mai fatto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Morte del piccolo Domenico, l’avvocato Petruzzi: “È stato Oppido ad accusare i sanitari del Monaldi”Mazzette, lavori e potere: Santamaria, il super-dirigente, faceva tutto da solo? “La uccido, è una p****”: minacce di morte all’ex moglie, arrestato. Chirurgo sannita coinvolto nella morte del piccolo Domenico, l’avvocato Petruzzi chiede l’intervento dell’OdM di BeneventoNon si è spenta l’eco del dolore dopo i funerali del piccolo Domenico: un pomeriggio di dolore che ha avuto come centro nevralgico Nola ma che si è... Temi più discussi: Morte di Domenico, si tratta per il risarcimento del Monaldi. La famiglia ha chiesto 3 milioni; Paziente muore per un clistere. Maxi risarcimento dall'Ulss 8 Berica ai familiari; Risarcimento per la morte del piccolo Domenico, l'avvocato Petruzzi: Mai preso percentuali; Incidente fatale per un 20enne. Nessun risarcimento alla famiglia. Risarcimento per la morte del piccolo Domenico, l'avvocato Petruzzi: Mai preso percentualiNelle ultime ore sono stato oggetto di una significativa esposizione mediatica e di una intensa ondata di reazioni sui social network, conseguenti ad alcune mie considerazioni in ordine al risarcimen ... napolitoday.it Scontro sul risarcimento da 3 milioni per la morte di DomenicoUna legittima proposta di bonario componimento in sede stragiudiziale della componente risarcitoria della vicenda su cui non vi è nulla di cui vergognarsi. Così il legale della famiglia Caliendo-Mar ... ansa.it «Nelle ultime ore sono stato oggetto di una significativa esposizione mediatica e di una intensa ondata di reazioni sui social network, conseguenti ad alcune mie considerazioni in ordine al risarcimento che potrebbe spettare alla famiglia Caliendo e voglio sott - facebook.com facebook Risarcimento danni: da oggi regole e importi uniformi per tutta Italia x.com/i/broadcasts/1… x.com