Rinnovo Vlahovic settimana prossima nuovo incontro C’è distanza sulle cifre ma ad oggi l’impressione è questa

La trattativa per il rinnovo di Vlahovic proseguirà con un nuovo incontro programmato per la prossima settimana. Secondo fonti vicine alla vicenda, tra le parti ci sono ancora differenze sulle cifre offerte e richieste, ma al momento non sono stati raggiunti accordi definitivi. La discussione continua senza che si siano ancora definite tutte le condizioni contrattuali.

di Angelo Ciarletta Rinnovo Vlahovic, settimana prossima previsto un nuovo incontro tra le parti. C’è distanza sulle cifre ma ad oggi c’è questa impressione. La Juve e Dusan Vlahovic sembrano pronti a stringersi nuovamente la mano. Secondo un’analisi di Tuttosport, la prossima settimana sarà fondamentale: la dirigenza incontrerà il padre del calciatore per sciogliere gli ultimi nodi contrattuali. L’obiettivo è non disperdere il lavoro svolto finora, cercando un compromesso che soddisfi le esigenze economiche del club e le ambizioni del giocatore. MERCATO JUVE LIVE Le basi dell’intesa prevedono un ingaggio che supererà i 6 milioni di euro con i bonus, restando però al di sotto dei 7 milioni percepiti da Kenan Yildiz. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rinnovo Vlahovic, settimana prossima nuovo incontro. C’è distanza sulle cifre ma ad oggi l’impressione è questa Leggi anche: Rinnovo Vlahovic: la Juve spinge per un prolungamento a cifre più basse, ma al momento c’è questa sensazione McKennie Juventus, nuovo incontro settimana prossima per il rinnovo del contratto. Cosa filtradi Redazione JuventusNews24McKennie Juventus, nuovo incontro settimana prossima per il rinnovo del contratto del centrocampista statunitense. “Vlahovic–Juve: nuovo incontro! Prima offerta sul tavolo” Temi più discussi: Stipendio, premio alla firma e commissioni: il punto sul rinnovo di Vlahovic con la Juve; La coscienza di Vlahovic, perché non c'è alternativa al rinnovo con la Juve: dettagli e cifre; Il nuovo stop di Vlahovic preoccupa: può influire sul rinnovo? Intanto spunta Darwin Nunez; Rinnovi Vlahovic e Spalletti, le ultime dal ds Juve Ottolini. Rinnovo Vlahovic, cosa cambia dopo il nuovo infortunio?Rinnovo Vlahovic - Nuovo stop per infortunio accusato da Vlahovic: cosa può cambiare ora per il suo rinnovo con la Juventus? fantamaster.it Vlahovic-Juve e l'arte del kintsugi, cosa cambia ora per il rinnovo: ingaggio, durata e i milioni di distanzaL'attaccante, vittima di un nuovo infortunio, non potrà vivere il finale di stagione da protagonista che sperava: ecco come questa novità potrebbe aiutare il club o complicare le trattative ... tuttosport.com Vlahovic-Juve e l'arte del kintsugi, cosa cambia ora per il rinnovo: ingaggio, durata e i milioni di distanza - facebook.com facebook Prosegue il dialogo Juventus-Vlahovic per il rinnovo. Il club bianconero ragiona su un contratto biennale ( da capire se 1+1 opzionale o secco) a 5 milioni più bonus a stagione @cmdotcom x.com