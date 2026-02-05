McKennie Juventus nuovo incontro settimana prossima per il rinnovo del contratto Cosa filtra

La Juventus ha fissato un nuovo incontro con Weston McKennie per la prossima settimana. La società e il centrocampista statunitense discuteranno del rinnovo del contratto, che scade tra poco. Non ci sono ancora dettagli definitivi, ma l'intenzione è proseguire insieme. La trattativa è avviata e le parti si sono già confrontate in passato. Ora si aspettano sviluppi concreti.

McKennie Juventus, nuovo incontro settimana prossima per il rinnovo del contratto del centrocampista statunitense. Cosa filtra dalla Continassa. La Juve ha le idee chiare sulle mosse strategiche da compiere per blindare i tasselli cruciali della rosa in vista del futuro. Al centro dell'agenda dirigenziale c'è ora il destino di Weston McKennie, la cui situazione contrattuale richiede un intervento immediato e deciso. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la pratica relativa al rinnovo del texano dovrebbe persino avere la precedenza su quella di Kenan Yildiz. Servirà necessariamente un altro incontro tra il club e gli agenti della Wasserman per definire l'intesa, ma la volontà comune sembra ormai tracciata verso il prolungamento.

