Mercurio oltre i limiti | Ministero della Salute richiama lotto di pesce spada surgelato dai negozi

Da fanpage.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero della Salute ha emesso un richiamo su un lotto di pesce spada surgelato venduto nei negozi, prodotto dall’azienda Italpesca. La decisione è stata presa a seguito di analisi di laboratorio che hanno riscontrato livelli di mercurio superiori ai limiti stabiliti dalla normativa. Il prodotto coinvolto è stato distribuito sul mercato e ora è stato ritirato volontariamente dai rivenditori.

Il Ministero della Salute ha richiamato un lotto di pesce spada surgelato “Surgelati Italpesca” per la presenza di mercurio oltre i limiti. Il prodotto, con scadenza 1 ottobre 2027, non va consumato: “Si invitano i consumatori a riportarlo al punto vendita”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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