Mercurio oltre i limiti | Ministero della Salute richiama lotto di pesce spada surgelato dai negozi

Il Ministero della Salute ha emesso un richiamo su un lotto di pesce spada surgelato venduto nei negozi, prodotto dall’azienda Italpesca. La decisione è stata presa a seguito di analisi di laboratorio che hanno riscontrato livelli di mercurio superiori ai limiti stabiliti dalla normativa. Il prodotto coinvolto è stato distribuito sul mercato e ora è stato ritirato volontariamente dai rivenditori.

Il Ministero della Salute ha richiamato un lotto di pesce spada surgelato “Surgelati Italpesca” per la presenza di mercurio oltre i limiti. Il prodotto, con scadenza 1 ottobre 2027, non va consumato: “Si invitano i consumatori a riportarlo al punto vendita”. 🔗 Leggi su Fanpage.it Allarme chimico nelle crocchette per cani Eurospin: “Livelli di aflatossina superiori ai limiti”. Ecco il lotto ritirato dal Ministero della SaluteIl Ministero della Salute ha richiamato il prodotto della Radames, nel pacco da 10 chili e con lotto 5286, per i livelli di aflatossina superiori al...