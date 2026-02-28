Restiamo umani | Monza scende in piazza

Oggi a Monza si svolge un presidio organizzato da diverse associazioni e ONG di soccorso, tra cui Reti Welcome to Brianza, Lissone per la Pace e Monza per la Pace. La manifestazione si tiene alle 17 in centro città e ricorda la strage di Cutro. Centinaia di persone partecipano per esprimere solidarietà e chiedere attenzione su temi legati all’immigrazione e ai diritti umani.

