Reggiana-Carrarese domenica 12 aprile 2026 ore 19 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domenica sera alle 19:30 si gioca al Mapei il match tra Reggiana e Carrarese, valido per la 34ª giornata della Serie B. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e le quote di scommessa sono state pubblicate. È prevista una partita tra due squadre che cercano punti importanti in questa fase del campionato. I pronostici sono stati formulati dagli esperti in attesa del calcio d'inizio.

Nel programma del turno 34 della Serie B si gioca anche il match tra Reggiana e Carrarese, con le due squadre in campo domenica sera al Mapei. I padroni di casa della Reggiana sono in crisi totale, finiti all’ultimo posto in classifica dopo aver racimolato un solo punto nelle ultime 6 partite. Gli emiliani hanno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Reggiana-Carrarese (domenica 12 aprile 2026 ore 19:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici Reggiana-Carrarese (domenica 12 aprile 2026 ore 19:30): formazioni, quote, pronosticiNel programma del turno 34 della Serie B si gioca anche il match tra Reggiana e Carrarese, con le due squadre in campo domenica sera al Mapei.