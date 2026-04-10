Nel 2026 gli importi mensili del Reddito di libertà verranno aumentati. Si tratta di un contributo statale destinato alle donne che hanno subito violenza o si trovano in situazioni di difficoltà. La misura prevede un incremento degli importi e la possibilità di presentare domanda per riceverlo. I dettagli su requisiti e modalità di richiesta sono stati comunicati ufficialmente.

Nel 2026 aumentano gli importi mensili del Reddito di libertà, il contributo statale dedicato alle donne vittime di violenza e in condizioni di difficoltà. La misura è erogata dall’Inps, che punta a favorire l’autonomia abitativa e personale, ha visto un incremento delle risorse complessive stanziate. La circolare 44 del 9 aprile pubblicata dall’Istituto di previdenza precisa che la somma erogata è più alta sia per le richieste già accolte e versate nel 2025 sia per le domande presentate nell’anno in corso. Di quanto aumenta il Reddito di libertà 2026. L’importo mensile del Reddito di libertà passa dai 500 euro precedenti ai 530 euro attuali. Se si cumulano gli aumenti su base annua, dunque considerando 12 mensilità, l’incremento totale ammonta a 360 euro per ciascuna destinataria. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Reddito di libertà, aumentano gli importi per il 2026: a chi spetta e come fare domanda

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