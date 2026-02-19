Assegno unico 2026 | a chi spetta e come presentare domanda e i nuovi importi

L’Inps ha annunciato che per l’Assegno unico 2026 non sarà necessario inviare una nuova domanda per chi ha già ricevuto l’approvazione in passato. La prestazione continuerà automaticamente, senza interruzioni, grazie a un aggiornamento automatico dei dati. Le famiglie con figli a carico riceveranno gli importi aggiornati senza dover compiere ulteriori azioni. La comunicazione specifica che la procedura di rinnovo si svolge in modo diretto, garantendo la continuità del sostegno senza lunghe pratiche burocratiche. La novità riguarda quindi la semplicità di ottenere il beneficio.

Tempo di Assegno unico 2026, presentazione domanda e aggiornamento importi. La comunicazione Inps avvisa che per il 2026 non sarà necessario presentare una nuova domanda per chi ha già una pratica accolta, ma la prestazione sarà erogata in continuità d’ufficio. Attualmente gli importi sono stati rivalutati in base all’inflazione, per cui si registrano piccoli aumenti dell’1,4%. I valori aggiornati verranno emessi con la mensilità di febbraio 2026, mentre gli adeguamenti di gennaio saranno erogati con la mensilità di marzo. Va presentato il nuovo Isee, naturalmente aggiornato al 31 dicembre 2025, altrimenti l’assegno sarà emesso con importi minimi. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

