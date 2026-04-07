Benevento bloccata per i 174 anni della Polizia | ecco le vie chiuse

Venerdì 10 aprile, il Teatro Romano di Benevento sarà il luogo dei festeggiamenti per il 174° anniversario della Polizia di Stato. Per l’occasione, alcune vie del centro resteranno chiuse al traffico, creando disagi per i cittadini e i visitatori che si troveranno nelle vicinanze dell’area interessata. La manifestazione coinvolge ufficiali, autorità e cittadini, e si svolgerà con diverse iniziative pubbliche.

Venerdì 10 aprile, il Teatro Romano di Benevento ospiterà i festeggiamenti per il 174esimo anniversario della nascita della Polizia di Stato. Per garantire l’ordine pubblico e lo svolgimento dell’evento, le autorità hanno definito un piano di gestione della viabilità che prevede limitazioni severe alla sosta e al transito in diverse aree del centro. Il cronoprogramma delle restrizioni viarie. Le prime misure entreranno in vigore alle ore 7:00 della mattinata di venerdì 10 aprile. In quell’orario scatterà il divieto di parcheggio in via Parrocchia Nuova, piazza Caio Ponzio Telesino, piazzetta Don Carlo Lombardi e in via Port’Arsa, specificamente nel segmento che va dall’intersezione con via Carlo Torre fino all’incrocio con via San Cristiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Benevento bloccata per i 174 anni della Polizia: ecco le vie chiuse 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato: le celebrazioni a SalernoAll’evento prenderanno parte le massime autorità civili, militari e religiose del territorio, insieme a rappresentanze della società civile,... 174° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato: DonatoriNati in piazza della LibertàE' in programma un'importante iniziativa di solidarietà, in occasione delle celebrazioni per il 174° Anniversario della fondazione della Polizia di... Temi più discussi: Bloccata la linea Caserta-Foggia, caos treni a Bari: ritardi e corse cancellate; Benevento, 29-03-2026 15:33; Serie C, Benevento in B: il Catania cade e il secondo posto trema; IL BENEVENTO TORNA IN SERIE B! TRIONFO A SALERNO E CAMPIONATO IN TASCA. Benevento, dirigente del comune arrestato per tangenti: a casa nascosti 150mila euro e orologiIl 63enne Gennaro Santamaria sorpreso mentre intascava la mazzetta da un geometra. Bloccava le pratiche per ottenere il denaro. Decisiva la denuncia della vittima ... msn.com Furti nei centri commerciali di Benevento: arrestato ladro serialeBenevento– Svolta nelle indagini sui furti aggravati messi a segno nei centri commerciali del capoluogo sannita: i carabinieri del Nucleo Operativo ... cronachedellacampania.it Tifosi del Benevento festanti di rientro da Salerno Variante momentaneamente bloccata per permettere l'ingresso in autostrada Sanniti promossi in B dopo tre anni - facebook.com facebook Intasca tangente di 4.000 euro, arrestato dirigente del Comune di Benevento. Bloccato dopo la denuncia presentata da un libero professionista #ANSA x.com