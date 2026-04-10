Raccolta rifiuti nel caos a Cattolica ira Federalberghi | Passaggi saltati e rinforzi mai visti Hera cosa fa

Durante il ponte pasquale a Cattolica si sono verificati problemi nella raccolta dei rifiuti, con molte segnalazioni di passaggi saltati e assenza di rinforzi. Il presidente di Federalberghi locale ha commentato che la situazione è ormai insostenibile e ha evidenziato le difficoltà affrontate da numerose strutture ricettive, sottolineando le criticità riscontrate all’inizio della stagione. La questione coinvolge direttamente il servizio di raccolta gestito dall’azienda Hera.

Disservizi nella raccolta rifiuti durante il ponte pasquale a Cattolica. A denunciarli è il presidente di Federalberghi Cattolica, Massimo Cavalieri, che parla di una situazione “non più tollerabile” e di gravi criticità che hanno colpito numerose strutture ricettive proprio all’avvio della. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Raccolta rifiuti a Sassuolo, da lunedì arrivano i tutor di Hera per istruire i cittadiniMigliorare il decoro urbano e ridurre la presenza di sacchi dei rifiuti lasciati per ore lungo le strade. Bus saltati, ira Bagno a Ripoli: “Attese di ore alle fermate. Ospedale, grossi disagi”Bagno a Ripoli (Firenze), 2 aprile 2026 – Quello lanciato dalla Fortezza da Basso sabato sera da Michele Pierguidi – con un post al vetriolo su... Temi più discussi: Rifiuti sull’asfalto a Borgofranco, caos in centro per un guasto a un mezzo di raccolta; Palermo, alla Marinella è caos rifiuti: bandiera bianca della Rap; Kyma Ambiente, Gestione nel caos, servono risposte immediate; Rifiuti, un nulla di fatto : Le distanze restano uguali. Ma nel Pd è spaccatura. Rifiuti sull’asfalto a Borgofranco, caos in centro per un guasto a un mezzo di raccoltaCarreggiata invasa all’incrocio tra via Marini e via San Marco: traffico rallentato, nessun ferito. Intervento rapido per il ripristino ... giornalelavoce.it Rifiuti caos, 24 ore di paralisi. L’Ama chiede aiuto ai romaniLunedì blocco totale della raccolta per lo sciopero nazionale del settore. L’appello dell’azienda: Non abbandonate i sacchetti in terra. Il trasporto fuori regione ci costerà 366 milioni di euro per ... affaritaliani.it La raccolta dei cumuli di rifiuti lasciati fuori il giorno di Pasquetta peserà sulle tasche dei contribuenti. Il presidente Marino: «Rifiuti di tutti i generi, lo smaltimento costa». - facebook.com facebook