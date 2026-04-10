Pronostici Real Madrid-Girona | marcatore e tiratori

Domenica al Santiago Bernabeu si affrontano il Real Madrid e il Girona in una partita importante per entrambe le squadre. Sono attesi alcuni giocatori chiave che potrebbero incidere sull’esito dell’incontro, con pronostici orientati sui marcatori e sui tiratori. La sfida rappresenta un’occasione per le Merengues di consolidare la posizione in classifica e per il Girona di cercare un risultato positivo. La gara promette di offrire spunti interessanti per gli appassionati di calcio.

Tutti i pronostici della gara in programma al Bernabeu: ultima chiamata per le Merengues di Arbeloa, i dettagli Reduce dalla sconfitta casalinga contro il Bayern Monaco, il Real Madrid è atteso dalla classica prova del nove contro il Girona: perdere punti anche questa sera vorrebbe dire consegnare di fatto (ma non de iure) il campionato nelle mani del Barcellona, ora distante sette punti. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Ecco perché – nonostante l’incombente ritorno con i bavaresi – Arbeloa ha deciso di non varare il turnover. Spazio dunque al solito tridente, con Mbappé al centro di un attacco che non può prescindere dai suoi gol: quote alla mano, potrebbe non convenire puntare sul francese marcatore, per il quale risulta più intrigante l’opzione Over 2,5 tiri in porta plus. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Real Madrid-Girona: marcatore e tiratori Pronostici Real Madrid-Bayern Monaco: marcatore e tiratoriReal Madrid-Bayern Monaco, i pronostici del match in chiave player building: ecco tutte le dritte Sfida alla cabala. Leggi anche: Pronostici Atletico Madrid-Barcellona: marcatore e tiratori Temi più discussi: Liga, Real Madrid-Girona: pronostici, migliori scommesse e quote; quote Real Madrid Girona: il pronostico sui Blancos; Real Madrid vs Girona Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | La Liga 10-04-2026; Segui Maiorca-Real Madrid: pronostici, migliori scommesse e quote. Pronostici Real Madrid-Girona: marcatore e tiratoriTutti i pronostici della gara in programma al Bernabeu: ultima chiamata per le Merengues di Arbeloa, i dettagli. ilveggente.it Pronostici Real Madrid - Girona: i Blancos tornano alla vittoriaIn questo articolo si possono trovare i pronostici Real Madrid - Girona, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match. goal.com Results for " Osasuna ha perso l'ultimo incontro contro il Real Madrid, che si prepara a sfidare i padroni di casa. x.com Pronostici di Champions League | Quarti | Barcellona-Atletico Madrid | PSG-Liverpool | Mercoledì 8 aprile (ore 21) - facebook.com facebook