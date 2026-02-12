Questa sera si sfidano Atletico Madrid e Barcellona nella semifinale di Copa del Rey. Il match promette emozioni, con i pronostici puntati sui possibili marcatori e sui giocatori più propensi a tirare in porta. I tifosi sono già in attesa di vedere chi si farà trovare pronto sotto rete e chi darà il massimo in campo.

Atletico Madrid-Barcellona, i pronostici del match: dal marcatore ai tirator, ecco tutte le dritte da monitorare L’ andata di una delle due semifinali di Copa del Rey promette scintille. Al Riyadh Air Metropolitano, infatti, l’ Atletico Madrid ospita lo schiacciasassi Barcellona di Flick che vuole continuare a macinare vittorie e prestazioni di alto livello. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Animati dal desiderio di rispondere alle ultime sconfitte rimediate contro i blaugrana, i padroni di casa potrebbero provare a tenere alto il proprio baricentro il che, se fatto con i tempi sbagliati, potrebbe aprire vere e proprie autostrade per Lewandowski e compagni. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Atletico Madrid-Barcellona: marcatore e tiratori

Pronostico Atletico Madrid-Barcellona, tabù Flick per Simeone: arriva la terza di filaAtletico Madrid-Barcellona è una semifinale di Coppa del Re e si gioca giovedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, tv e streaming. ilveggente.it

Pronostici Coppa del Re, Atletico Madrid-Barcellona è una finale anticipataDall’Inghilterra ci si sposta in Spagna perché stasera è in programma l’andata della seconda semifinale di Coppa del Re. Un Atletico Madrid-Barcellona che promette fuochi d’artificio anche se i ... tuttosport.com

