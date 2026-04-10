Produttori di Matelica 1932 Presto la nuova cantina | Alziamo i calici al futuro

I produttori di Matelica 1932 annunciano l’imminente apertura di una nuova cantina, con una cerimonia prevista per i prossimi mesi. La cantina sarà situata nel cuore delle Marche, in una zona caratterizzata da terreni collinari che si estendono fino all’Appennino. La società ha comunicato l’intenzione di celebrare questa fase con un evento dedicato, durante il quale alzerà i calici per il futuro. La zona è nota per la tradizione vitivinicola da quasi cento anni.

Nel cuore delle Marche, dove il territorio si innalza per abbracciare l’Appennino, pulsa da quasi un secolo l’anima vitivinicola dell’Alta Vallesina. Fondata nel lontano 1932, l’allora cantina sociale Pro.Vi.Ma., oggi profondamente rinnovata nel prestigioso marchio ‘ Produttori di Matelica 1932 ’, rappresenta l’espressione più autentica e radicata della viticoltura di questa lingua di terra stretta tra due monti, da sempre culla indiscussa del Verdicchio. Una cooperativa che conta circa 140 soci conferitori, vere e proprie "famiglie del vino" che coltivano con immensa dedizione 110 ettari di vigneti. La maggior parte delle superfici è votata proprio al Verdicchio, affiancato da varietà come Chardonnay, Merlot e Sangiovese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Produttori di Matelica 1932. Presto la nuova cantina: "Alziamo i calici al futuro" Restaurata la seicentesca "Cantina del vescovo": accoglierà in futuro il museo dedicato al miglior SangioveseSi è concluso il cantiere per l’intervento di riqualificazione delle cantine storiche dell’ex Seminario vescovile di Bertinoro per ospitare la... Nuova misura per i produttori siciliani, al via il bando "Vendemmia verde"Pubblicato dal dipartimento regionale dell'Agricoltura il bando del Piano nazionale strategico (Pns) misura “Vendemmia Verde”, campagna 2025/2026,...