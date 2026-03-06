Restaurata la seicentesca Cantina del vescovo | accoglierà in futuro il museo dedicato al miglior Sangiovese

Si è concluso il cantiere per l’intervento di riqualificazione delle cantine storiche dell’ex Seminario vescovile di Bertinoro per ospitare la “Riserva Storica dei Sangiovese di Romagna” e per la valorizzazione culturale e turistico-economica del prodotto regionale Dop Sangiovese di Romagna. Il recupero dell’antica “cantina del Vescovo”, posta all’interno della sede attuale della foresteria del Centro Universitario di Bertinoro, è stato reso possibile grazie ad un contributo di 200 mila euro nell’ambito di una convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Bertinoro. I lavori, avviati nello scorso mese di agosto, hanno interessato... 🔗 Leggi su Forlitoday.it

A Oleggio un incontro dedicato al futuro del mercato immobiliareGiovedì 5 marzo, a partire dalle ore 12, la filiale di Oleggio del Gruppo Immobiliare Botto ospita un incontro istituzionale promosso da Aia -...

Nasce la Biblioteca del Museo de’ Medici, a Firenze un nuovo presidio dedicato alla storia del libro anticoIl Museo de’ Medici amplia la propria missione culturale inaugurando la Biblioteca del Museo de’ Medici, un nuovo polo dedicato allo studio, alla...