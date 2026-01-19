' Premio Sassoli' consegnato in Regione | riconoscimento per due studenti pisani

Stamattina in Regione si è svolta la cerimonia di consegna del Premio di laurea

"E' con grande soddisfazione che questa mattina abbiamo consegnato i Premio di laurea 'David Sassoli' a studenti e studentesse che hanno realizzato tesi sul tema 'L'Europa, le regioni e i cittadini', rivolto a giovani laureati degli atenei toscani. Un risultato significativo anche per il nostro territorio, che vede protagoniste tre importanti realtà universitarie pisane - l'Università di Pisa, la Scuola Superiore Sant'Anna e la Scuola Normale Superiore - e che si traduce, in particolare, nel premio assegnato a Niccolò Pica, laureato in Scienze politiche all'Università di Pisa, e nella menzione speciale conferita alla tesi di Alice Dalle Luche, anch'essa dell'Ateneo pisano.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Premio “David Sassoli”: il Consiglio regionale celebra le migliori tesi di laurea sull’Europa - A quattro anni dalla scomparsa dell’ex presidente del Parlamento europeo si è tenuta la cerimonia di premiazione dell'iniziativa. intoscana.it

Torna il Premio giornalistico nazionale in ricordo di David Sassoli - facebook.com facebook

A palazzo del Pegaso, lunedì 19 gennaio, conferimento dei premi miglior tesi di laurea ‘David Sassoli’ sul tema ‘L’Europa, le Regioni e i cittadini’. Interviene la moglie di David Sassoli, Alessandra Vittorini x.com