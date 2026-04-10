Ponte crollato sul Trigno la figlia del disperso | Ampliate le ricerche

Un ponte sul fiume Trigno è crollato, provocando la scomparsa di una persona. La figlia del disperso ha commentato la situazione, chiedendo che le ricerche vengano estese e rafforzate. Attualmente, le operazioni di ricerca sono in corso, mentre le autorità stanno coordinando gli interventi. La famiglia dell’uomo disperso si trova in attesa di aggiornamenti e spera in un esito positivo.

"In questo momento sto vivendo un dolore enorme. Chiedo che le ricerche di mio padre non si fermino e che vengano intensificate il più possibile". Lo afferma in un video pubblicato sui social Angelica Racanati, la figlia di Domenico Racanati, l'uomo originario della provincia di Foggia disperso nel crollo del ponte sul fiume Trigno, avvenuto la settimana scorsa a Montenero Di Bisaccia. "Ogni minuto che passa - aggiunge - è fondamentale. Chiedo alle istituzioni di fare tutto il possibile e di ampliare le ricerche anche nelle zone limitrofe". "Mio padre merita di essere cercato senza sosta", conclude, sottolineando: "È il grido di una figlia e di una famiglia che ha bisogno di risposte, di sentire la presenza concreta dello Stato, di sapere che non si sta tralasciando nulla. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ponte crollato sul Trigno, la figlia del disperso: "Ampliate le ricerche" Ponte crollato sul Trigno, la moglie del disperso: ‘I miracoli accadono, vi prego continuate le ricerche’Ancora nessuna traccia di Domenico Racanati, l’uomo che guidava l’auto caduta nel fiume Trigno dopo il crollo del ponte. Crollo ponte Trigno, l'appello della figlia del disperso: "Non fermate le ricerche"“Chiedo che le ricerche di mio padre non si fermino e che vengano intensificate il più possibile”. Temi più discussi: Maltempo, auto precipita nel Trigno dopo crollo di un ponte; Ponte crollato sul Trigno, Mit 'A14 gratuita per garantire collegamenti'; La furia del Trigno fa paura: il momento in cui il ponte crolla - video; Crolla un ponte della Statale Adriatica. Ponte crollato sul Trigno: un'auto coinvolta, ricerche in corso. La figlia del conducente: non ho più sue notizieE' crollato in Molise il ponte sul Trigno lungo Statale 16 «Adriatica», nel territorio di Montenero di Bisaccia, già monitorato da ieri, quando era stata chiusa la strada a seguito dell'ingrossamento ... ilgazzettino.it Ponte crollato sul Trigno, si cerca il disperso sotto il troncone collassatoLe ricerche dell'uomo disperso nel fiume Trigno a seguito del crollo del ponte sulla Statale 16, il 53enne Domenico Racanati, proseguono con l'intervento di personale Usar-M, specializzato in verifich ... ansa.it "Sul ponte crollato ho fatto il sopralluogo. Appena verrà dissequestrato, i tecnici di Anas sono pronti con il progetto e l'impresa è pronta a partire" - facebook.com facebook #Maltempo #Campobasso, crollo ponte su SS16, all’altezza di Montenero di Bisaccia: dalle 9.30 #vigilidelfuoco impegnati con squadre a terra, anfibio ed elicottero Drago per escludere il coinvolgimento di auto [ #2aprile 12:00] x.com